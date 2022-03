Handball : NHV ist zurück im „Wohnzimmer“

Home sweet home: Der Neusser HV schlägt die SG Langenfeld vor seinen Fans in heimischer Hamfeldhalle mit 28:25. Foto: A. Woitschützke

NEUSS Der Handball-Regionalligist aus Neuss gewinnt bei seiner Rückkehr in die Hammfeldhalle mit 28:25 gegen die formstarke SG Langenfeld.

Darauf hat der Handball-Regionalligist Neusser HV lange warten müssen: Endlich durfte er wieder ein seinem „Wohnzimmer“ antreten – und gleich mit Erfolg, denn in der Hammfeldhalle konnte die SG Langenfeld mit 28:25 (15:10) bezwungen werden. „Es war wirklich schön, endlich einmal wieder ein Heimspiel in Neuss austragen zu können“, sagte Trainer Christoph Schon. „Man merkt einfach, dass sich die Spieler hier zu Hause fühlen und natürlich macht es auch sehr viel Spaß, vor so vielen Zuschauern, alles aus sich herauszuholen, wenn man permanent nach vorne gepeitscht wird. Da ist es einfacher, auch mehr als 100 Prozent aus seinem Körper zu kitzeln.“