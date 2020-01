Handball : TSV Bayer Dormagen sieht sich als Außenseiter

Dormagen Es geht zum Nachwuchs des Deutschen Meisters an die deutsch-dänische Grenze.

Vor der Weihnachtspause waren die Handballer des TSV Bayer Dormagen mit Siegen über die SG Pforzheim/Eutingen (36:23) und den HSV Hamburg (35:29) in die Meisterrunde der Jugend-Bundesliga gestartet. Auch die Staffel West hatten die Schützlinge von Trainer Jamal Naji mit 17:1 Punkten ungeschlagen abgeschlossen. Doch einen Anspruch auf die Fortsetzung dieser beeindruckenden Serie gibt es für den Tabellenführer nicht. Schon am Sonntag ist der Thron wieder in Gefahr, geht es am Mittag (13 Uhr) in der Wikinghalle doch gegen Gastgeber SG Flensburg-Handewitt.