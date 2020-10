Heimspiel vor Zuschauern : TSV-Handballer sind Erster der Jugend-Bundesliga

Dormagen Am Samstag kommt die TSG Münster ins TSV Bayer Sportcenter.

(sit) Der mit drei Siegen in die Saison gestartete Handball-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen fühlt sich auf Platz eins der Jugend-Bundesliga West pudelwohl. Und darum soll am Samstag (16 Uhr) im heimischen TSV Bayer Sportcenter gegen die TSG Münster unbedingt ein weiterer Erfolg her. Doch Trainer David Röhrig warnt vor den Jungs aus dem Taunus, die nach vier Partien mit 5:3-Punkten auf Rang vier stehen. „Der Gegner verfügt über eine starke Flügelzange und ist sehr eingespielt.“ Da die Ausfälle der Kreisläufer Aron Seesing und Christian Wilhelm drohen, nimmt er Finn Wolfram in die Pflicht. „Auf ihn kommt vielleicht verstärkte Verantwortung zu.“ Gut möglich, dass er auf dieser Position Hilfe aus der B-Jugend anfordert. Zugelassen sind nach dem überarbeiteten Hygienekonzept 100 Zuschauer. Tickets gibt es an der Tageskasse, allerdings nicht für Gästefans.