Handball : Ein neues Mitglied im Trainerstab

Der neue Athletiktrainer Torben Scheulen (l.) packt beim Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich in der Vorbereitung sofort mit an. Foto: Klaus Weyerbrock/TVK

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich verstärkt sich für die kommende Saison mit dem erfahrenen Athletiktrainer Torben Scheulen. Er soll das Team fitmachen.

Torben Scheulen ist mit den Fortschritten seiner neuen Schützlinge nach den ersten Wochen intensiven Trainings hochzufrieden. „Die Belastung hat sich wöchentlich gesteigert und die ersten Fortschritte in Technik und auch Kraft und Beweglichkeit sind ersichtlich“, benennt er die Entwicklung.

Am 2. September startet der TV Korschenbroich in die neue Saison. Gleich am ersten Spieltag bekommt es der TVK mit dem amtierenden Vizemeister interaktiv.Handball aus Ratingen zu tun. Um die Mannschaft optimal auf das Spitzenspiel vorzubereiten, legt der Athletikcoach den Fokus auf die optimale Regeneration. „Die Athleten haben immer individuelle körperliche Belastungen. Wichtig ist mir, dass jeder Spieler die bestmögliche Erholung erzielen kann“, erklärt er.