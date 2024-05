Handball-Regionalliga Nordrhein Martin Berger sitzt zum letzten Mal auf der TSV-Bank

Eine tolle Saison geht für den Handball-Regionalligisten TSV Bayer Dormagen II am Samstag (19.30 Uhr; TSV Bayer Sportcenter) mit dem Heimspiel gegen die HSG Refrath/Hand zu Ende. Letztlich steht ein für viele doch überraschender zweiter Tabellenplatz für den Aufsteiger zu Buche. „Es war eine spannende Saison, bei der wir am Anfang noch nicht wussten, wo wir stehen“, sagt der Dormagener Trainer Martin Berger rückblickend. „Wir haben es sogar geschafft, dem TV Korschenbroich lange die Stirn zu bieten. Wir wären natürlich auch gerne in die Dritte Liga aufgestiegen. Dafür haben wir in der Hinrunde auswärts jedoch zu viele Punkte liegen gelassen.“