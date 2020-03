Handball : Erik Wudtke nominiert zwei Dormagener

(-vk) Für den nächsten Lehrgang der U 18-Nationalmannschaft, der am 8. März in Heidelberg beginnt, hat Bundestrainer Erik Wudtke auch zwei Nachwuchs-Handballer aus der A-Jugend des TSV Bayer Dormagen nominiert.

Während Lennart Leitz fest zum Aufgebot gehört, findet sich Matthis Blum im Reservekader wieder. Zuvor steht für beide jedoch noch das Spitzenspiel in der Meisterrunde der A-Jugend-Bundesliga auf dem Plan, zu dem sich am Sonntag (12 Uhr) die SG Flensburg-Handewitt im Bayer-Sportcenter vorstellt. Ein Spieler des momentanen Tabellenzweiten wird den TSV am Saisonende verlassen: Mittelmann Carlos Marquis wurde jetzt vom Tabellenletzten der Zweiten Liga (und am 14. März nächstem Gast des TSV Bayer), der HSG Krefeld, als Neuzugang vorgestellt.