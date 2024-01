Handball-Regionalliga Der Capitano sagt dem TVK nach sieben Jahren ade

Sollte der ehemalige Zweitligist Anfang Mai als Meister in die 3. Liga aufrücken, wäre das für den dann 31-Jährigen der perfekte Abgang. Denn der Kapitän, mit 72 Treffern (davon 51 Siebenmeter) in zwölf Einsätzen erfolgreichster Torschütze des Tabellenführers, macht am Saisonende Schluss. „Seit ich im August Vater geworden bin, hat sich für mich natürlich einiges verändert. Es wird für mich zukünftig nicht mehr machbar sein, von meinem Wohnort Köln nach Korschenbroich zu pendeln“, sagt der Linksaußen, der seine sportliche Karriere aber wohl fortsetzen wird: „Nach insgesamt sieben Spielzeiten in Korschenbroich wird es vielleicht auch noch mal Zeit für etwas Neues. Das lasse ich jetzt in Ruhe auf mich zukommen.“