Handball : Julian Köster sagt Dormagen nach sechs Jahren ade

Dormagen Nach dieser Saison sucht der 20 Jahre alte Rückraumspieler eine neue Herausforderung. Björn Barthel: „Wir konnten uns nicht mehr auf einen gemeinsamen Weg verständigen.“

(sit) So geht das mitunter im (Sport-)Leben. Da hatte sich Dusko Bilanovic darauf gefreut, in der am 7. Februar mit dem Match bei den Rimparer Wölfen fortgesetzten Saison der 2. Handball-Bundesliga nach monatelanger Verletzungspause endlich wieder auf seinen Musterschüler Julian Köster bauen zu können. Das kann der Trainer des TSV Bayer Dormagen zwar auch, doch muss er gleichzeitig eine ganz bittere Pille schlucken. Denn der 20 Jahre alte Rückraumspieler wird den Höhenberg, der in den vergangenen sechs Jahren so etwas wie seine zweite Heimat geworden war, nach dieser Saison mit noch unbekanntem Ziel verlassen.