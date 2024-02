Handball-Regionalliga Jetzt ist der TSV Bayer Dormagen II sogar schon Zweiter

Nach dem Seitenwechsel lief es dann deutlich besser, auch weil die Gäste deutlich emotionaler an die Aufgabe heran gingen. Die Abwehr stand wieder besser und musste sich nicht nur auf Torhüter Matthias Broy, der einen glänzenden Tag erwischte, verlassen. Und auch im Angriff wurden die sich bietenden Chancen genutzt. Nach dem Zwischenstand von 26:26 in der 51. Minute erzielten die Gäste vorentscheidend vier Tore in Folge. 45 Sekunden vor dem Abpfiff kam der OSC zwar noch einmal auf 31:32 Heran, doch Luis Pauli machte kurz darauf mit seinem ersten Treffer alles klar.