Handball-EM Vom (Tor-) Helden zur tragischen Figur

Und das nicht nur wegen seines Gardemaßes von 196 Zentimetern Körperlänge und 105 Kilogramm Gewicht. Denn Schmidt stand nicht nur wie im Vereinsteam im Innenblock der Deckung seinen Mann, er avancierte auch in fünf der insgesamt acht EM-Spiele zum besten Torschützen der DHB-Auswahl. Am Ende standen 37 Treffer für ihn zu Buche, nur bei der 24:29-Niederlage im Halbfinale gegen Portugal ging der Dormagener leer aus. Dass das Prädikat „bester Werfer“ so oft an einen Kreisläufer geht, ist eher ungewöhnlich, zeigt aber auch das große Manko der von Martin Heuberger und dem Ex-Dormagener Alexander Koke trainierten U20-Junioren, das sie letztlich eine Medaille kostete: Sie vergaben zu viele Tormöglichkeiten und gerieten deshalb zu oft ins Hintertreffen. Die teils spektakulären Aufholjagden wie im Halbfinale gegen Portugal, als sie einen 13:21-Rückstand in ein 24:25 drehten, kosteten am Ende zu viel Kraft. Zumal die Europäische Handball-Föderation (EHF) mit acht Spielen in nur zwölf Tagen ihren Talenten ohnehin eine Menge abverlangte – eine durchaus grenzwertige Belastung, vor allem für diejenigen, die wie Jan Schmidt beinahe ständig über 60 Minuten in Angriff und Abwehr im Einsatz waren.