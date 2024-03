Handball-Nationalmannschaft Jan Schmidt nimmt Kurs Richtung Junioren-EM

Während sich die deutschen Handballer die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen in Paris sicherten, hat sich Jan Schmidt mit Blick auf die Junioren-Europameisterschaften, die im Juli in Slowenien ausgetragen werden, nachdrücklich in Erinnerung gebracht. Der Kreisläufer des TSV Bayer Dormagen, der am Sonntag ebenso wie sein mit einem Zweitspielrecht für den TSV ausgestatteter Zwillingsbruder Max seinen 19. Geburtstag feierte, war in zwei Test-Länderspielen gegen die Schweiz bester Torschütze der deutschen U20/21-Nationalmannschaft: Beim 28:28-Unentschieden (Halbzeit 12:12) am Donnerstag in Großbottwar war er drei Mal erfolgreich, beim „Rückspiel“ zwei Tage später in Schaffhausen traf der Dormagener sogar sieben Mal und erzielte Sekunden vor dem Abpfiff auch den entscheidenden Treffer, der zum 34:32-Sieg (Halbzeit 16:17) führte.