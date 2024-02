Handball in Dormagen Nur bedingt zweitligatauglich

Im TSV-Kader standen zwölf Spieler der Jahrgänge 2000 und jünger (sechsmal Jahrgangs 2005), beim HSC waren es fünf (keiner von 2005, der jüngste Spieler war Janis Pavels Valkovskis von 2004). Während die Gastgeber nur vier Akteure aufboten, die vor 2000 geboren wurden, waren das bei Coburg satte zehn. Das bedeutete nicht nur ein deutliches Plus an Erfahrung, sondern auch eine massive körperliche Überlegenheit. Und dennoch gelang es den Dormagenern trotz der schlechten Voraussetzungen, einiger formschwacher Spieler und diverser Rückschläge in der Partie mehrmals zurückzukommen und sich lange die Chance auf etwas Zählbares zu bewahren. Es bleibt die Hoffnung, dass die Dormagener Ausfälle möglichst schnell zurückkehren. Gerade mit Blick auf das so wichtige Auswärtsspiel am kommenden Sonntag in Aue, wäre das extrem wichtig. Das Gute: Der TSV hat in Sachen Klassenverbleib nach wie vor alles in eigenen Händen.