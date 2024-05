Handball-Regionalliga Zwischen Party und Wehmut

Bei Kapitän David Klinnert sind es in erster Linie private Gründe: „Der Zeitaufwand für das Training und die Spiele am Wochenende war schon immens hoch, da ich in Köln wohne, und auch in meinem Job bin ich immer mehr eingespannt. Seit August bin ich zudem noch Vater und würde gerne mehr Zeit mit meinem Nachwuchs verbringen.“ Alleine schon die Fahrt von zu Hause zum Training und wieder zurück, erklärt er, habe mindestens 90 Minuten in Anspruch genommen. „Und dann kamen ja noch die Trainingseinheiten hinzu.“ An den Wochenenden sei die Belastung noch höher gewesen, fügt der Linksaußen an, „weil wir uns 90 Minuten vor jedem Spiel trafen. Da musste ich dann schon ungefähr fünf Stunden einplanen.“ Wie es mit ihm sportlich weitergeht, lässt der 31-Jährige offen: „Da habe ich noch keine konkreten Pläne, das lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen.“