Handball Ian Hüter wechselt nach Hamm, aber erst im Sommer

Hüter stammt aus der eigenen Jugend und trägt bereits seit 2008 das Trikot des TSV Bayer. 2015 gelang dem gebürtigen Neusser der Sprung von der A-Jugend in den Dormagener Bundesligakader. In der laufenden Saison, seiner neunten Spielzeit im Seniorenbereich, kam der 1,96 Meter große Rechtshänder bisher in 19 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 52 Tore. Seit einigen Jahren ist Hüter, der eine amerikanische Mutter hat, zudem Kapitän der Nationalmannschaft der USA und nahm wie sein Bruder Patrick unter anderem an der Weltmeisterschaft 2023 teil. „Es war keine einfache Entscheidung für mich, schließlich ist der TSV so etwas wie eine Familie für mich.