Handball : Henrik Schiffmann kehrt zurück zum TV Korschenbroich

Korschenbroich Der Linkshänder soll ein weiterer Baustein auf dem Weg in die 3. Liga sein.

Zum Selbstverständnis des TVK zählt der Wiederaufstieg in die 3. Liga fest dazu. Der nächste Baustein, der dieses Ziel mit ermöglichen soll, ist Hendrik Schiffmann. Der Zugang von der HSG Krefeld war zwischen 2015 und 2017 bereits zwei Jahre im TVK-Trikot unterwegs, bevor er in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf Torejagd ging. In Korschenbroich weiß man also nur allzu gut, welche Qualitäten der Rückkehrer mitbringt. „Linkshänder gibt es so wenige, die können sich ihre Klubs ja mehr oder weniger aussuchen“, weiß der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock um die speziellen Fähigkeiten seines Wunschtransfers, den er eigentlich schon vor einem Jahr verpflichten wollte. Damals erfüllte sich Schiffmann mit der HSG Krefeld jedoch noch den Traum „Aufstieg in die 2. Bundesliga“.