Neuss Hammfeldhalle ist weiterhin gesperrt.

(sit) Eigentlich hätte Handball-Regionalligst Neusser HV am Samstag gegen die HSG Siebengebirge sein erstes Heimspiel in dieser Saison auszutragen gehabt. Doch die Reparaturarbeiten in der Hammfeldhalle sind noch nicht abgeschlossen. Da ein weiterer Heimrechttausch, so Vorsitzender Martin Eggert, nicht mehr infrage komme, fällt die Partie aus. Als neuer Termin ist der 14. November im Gespräch.