Handball : Felix Krüger gibt Comeback im Korschenbroicher Tor

Korschenbroich Im ersten Testspiel gegen Longerich weiß der TV Korschenbroich trotz knapper Niederlage vor allem nach dem Seitenwechsel zu überzeugen.

(sit) Im Testpiel am Ende der zweiten Vorbereitungswoche unterlag Handball-Regionalligst TV Korschenbroich beim Drittligisten Longericher SC mit 29:30 (Halbzeit 16:20). Dabei gab Keeper Felix Krüger nach überstandenem Mittelhandbruch sein Comeback.

Kurz vor Schluss glich der TVK zum 29:29 aus und krönte damit die starke Aufholjagd nach einem Sechs-Tore-Rückstand (10:16) in Hälfte eins. Zwar gelang dem LSC noch der Siegtreffer, doch „für uns war das ein gutes erstes Spiel“, stelle Trainer Gilbert Lansen zufrieden fest: „Die Stimmung war gut und wir haben vor allem im zweiten Durchgang richtig gut gespielt.“ Schon vor dem Seitenwechsel feierte Felix Krüger nach monatelanger Zwangspause seine Rückkehr aufs Feld: Der 25-Jährige hatte seit dem Heimspiel am 12. Februar gegen den BTB Aachen ausgesetzt. „Seine Leistung war gut“, lobte Lansen seinen Schlussmann. Im zweiten Abschnitt überzeugte auch Neuzugang Mika Schoolmeesters und stimmte damit seinen Coach froh: „Wir gehen mit zwei guten Torhütern in die neue Saison.“