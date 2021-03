Handball : Ex-Spieler des DHC nun Verbandspräsident in Tschechien

Ondrej Zdráhala stand in der Saison 2011/2012 beim Zweitligisten aus Dormagen unter Vertrag. Sein Trainer damals war Richard Ratka.

Nun. Beweglich ist der inzwischen 37-Jährige geblieben, wohl auch darum hat ihn der Tschechische Handballverband nach dem Beben rund um den Verzicht auf die Teilnahme an der WM in Ägypten zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Zwar steht Zdrahala, der in Deutschland auch für den TV Großwallstadt (2007 bis 2009) und den ASV Hamm-Westfalen (2013 bis 2016) aktiv war, noch beim Al-Wakrah Sports Club in der „Qatar Handball League“ unter Vertrag, doch er stellt klar: „Ich werde mich vollständig auf das Amt des Präsidenten konzentrieren.“ Der Spielmacher sammelte als Profi zudem Erfahrungen in Norwegen (Bodø HK), Dänemark (TM Tønder), der Slowakei (MSK Povazska Bystrica), der Schweiz (TSV St. Otmar St. Gallen) und Polen (Wisla Plock). Den Einstieg in die Funktionärskarriere sieht er als „Neuanfang für den Tschechischen Handball. Ich glaube, dass wir ihn zusammen in die richtige Richtung lenken können.“