Handball : Neuer Trainer, alte Probleme

„Wir sind den beiden Vereinen natürlich dankbar“, betont Schon. „Allerdings ist das alles andere als optimal, zumal wir mit einer Hallenhälfte auskommen müssen. In diesem Bereich bin ich allerdings schon gebrandmarkt, denn als ich in Köln die Frauen in der Dritten Liga trainierte, war es nicht besser, weil wir wegen eines Wasserschadens ein Jahr auf unsere angestammte Sporthalle verzichten mussten.“ Der damalige Aufwand war jedoch um vieles höher, denn mit seinem Team tingelte Schon durch Sporthallen in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in den Niederlanden und in Belgien. „Es ist ja nicht nur die Männermannschaft betroffen, auch die Frauen- und Jugendabteilung des NHV haben unter dieser Situation zu leiden“, gibt Schon zu bedenken. Zumindest steht fest, dass die kommenden Heimspiele in der Sporthalle Forstenberg an der Wittenberger Straße in Meerbusch-Lank ausgetragen werden.