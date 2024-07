Handball-EM Deutschland hofft noch aufs Halbfinale

Damit haben alle vier Teams in der Hauptrundengruppe B 2:2 Punkte auf ihrem Konto. Gibt es im ersten Duell am Donnerstag zwischen Norwegen und Dänemark (16.40 Uhr) einen Sieger, reicht Schmidt und Co. aufgrund der besseren Tordifferenz ein Unentschieden gegen Schweden, trennen sich Norwegen und Dänemark mit einem Remis, hilft nur ein Sieg weiter. „In der Partie gegen Schweden erwartet uns wie gegen Dänemark und Norwegen ein skandinavischer Stil mit einer starken 6:0-Abwehr, da müssen wir den Angriff gezielt vorbereiten. Unsere Abwehr steht gut, die macht ihre Sache gut,“ kommentierte Nachwuchs-Bundestrainer Martin Heuberger den ersten Sieg nach zwei voraufgegangenen Niederlagen, „die fantastische Abwehr war Grundlage zum Sieg. In der zweiten Halbzeit lief es etwas besser im Angriff, aber wir machen immer noch zu viele Fehler, die den Gegner in Ballbesitz bringen. Daran müssen wir arbeiten, aber das ist auch teilweise Kopfsache bei den Jungs.“