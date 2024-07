Handball-EM Jan Schmidt steht mit U20-Auswahl in der Hauptrunde

Zum zweiten Mal in Folge war Jan Schmidt bester Torschütze der deutschen Handball-Junioren bei der U20-Europameisterschaft in Slowenien. Doch auch die sechs Treffer des 19 Jahre alten Kreisläufers aus dem Zweitliga-Team des TSV Bayer Dormagen konnten den 21:17-Sieg (Halbzeit 9:11) für Portugal nicht verhindern, mit dem sich die Portugiesen Platz eins in der Vorrundengruppe B und damit den direkten Einzug in die Hauptrunde sicherten. Glück im Unglück: Im Vergleich mit den anderen beiden Gruppenzweiten aus Frankreich und Nordmazedonien (alle 4:2 Punkte) hatte die DHB-Auswahl die bessere Tordifferenz und erreichte so ebenfalls die Hauptrunde, in der es ab Montag gegen Dänemark, Schweden und Norwegen weiter, die ihre jeweiligen Gruppen alle verlustpunktfrei gewannen.