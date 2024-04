2. Handball-Bundesliga EHV Aue steht vorzeitig als Absteiger fest

Am Wochenende könnte der zweite Absteiger folgen: Verliert der TuS Vinnhorst am Samstag (18 Uhr) beim Dessau-Roßlauer HV und gewinnen sowohl Dormagen (gegen ASV Hamm-Westfalen, Samstag 19.30 Uhr) als auch Minden (beim TV Großwallstadt, Sonntag 17 Uhr) ihre Spiele, müsste der Tabellenvorletzte in den verbleibenden vier Begegnungen acht Punkte und mehr als 60 Tore auf die beiden Kontrahenten aufholen. Wobei abzuwarten bleibt, welchen Einfluss das Lizenzierungsverfahren der Handball-Bundesliga (HBL) auf die Zahl der Absteiger haben könnte: Erfüllt Erstligist HSV Hamburg nämlich bis zum 5. Mai nicht die ihm auferlegten Bedingungen, erhält er sowohl für die Erste als auch für die Zweite Liga keine Lizenz.