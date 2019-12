Handball : Mit gutem Gefühl in die Pause

Neuss Handball-Drittligist Rhein Vikings empfängt den Tabellenzweiten TuS Spenge.

Mit einem guten Gefühl in die kurze Weihnachtspause verabschieden – das ist das Motto bei den Rhein Vikings vor dem letzten Spiel in diesem Kalenderjahr. Einfach wird dies jedoch nicht, denn mit dem TuS Spenge empfängt der Handball-Drittligist am Samstagabend (19:30 Uhr) den aktuellen Tabellenzweiten in der Hammfeldhalle.

Letztlich hänge es jedoch gar nicht mal am Ergebnis, ob man sich mit einem guten Gefühl aus 2019 verabschiedet: „Ich hoffe einfach, dass wir ein gutes Spiel machen“, betont der Coach. Eine Niederlage nach einer guten Leistung wäre zu verschmerzen, auch wenn es die zweite in Folge nach dem bitteren 24:25 in Leichlingen wäre. „Wir wollten aus den letzten drei Spielen des Jahres zwei Punkte holen, haben jetzt schon vier eingesammelt“, ist Bohrmann mit der Bilanz des Dezembers bisher schon äußerst zufrieden. Zwei weitere Zähler wären nun Bonuspunkte für sein Team. Noch unklar ist, mit welchem Personal der Trainer in den letzten Arbeitstag des Jahres gehen kann. Linksaußen David Denert ist vermutlich eher nicht dabei. Der Belgier zog sich in Leichlingen eine starke Bänderverletzung zu. Beim anderen Linksaußen Felix Handschke wird es aufgrund von Wadenproblemen ein Wettlauf mit der Zeit. Auch hinter dem Einsatz von Bruno Zimmermann steht ein Fragezeichen. Der Rückraum-Spezialist laboriert an einer Meniskus-Verletzung, muss eventuell sogar operiert werden. Dafür ist Torhüter Paul Dreyer jedoch wieder fit, er konnte in dieser Woche wieder ins Training einsteigen und steht somit als Back-Up für Matthias Broy zur Verfügung. „Matthias ist gut drauf, das hat er in den letzten Wochen bewiesen“, lobt Bohrmann, „hätte die Mannschaft seine Leistung in Leichlingen angenommen, hätten wir gewonnen.“