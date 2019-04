Handball : Tim Wieling wechselt vom TSV zu GWD Minden

Dormagen Trotz aller Versuche, den Rechtsaußen am Höhenberg zu halten, wechselt der 22-Jährige in die 1. Liga

Dabei hatte Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer am Dormagener Höhenberg, nichts unversucht gelassen, um Wieling, der vor zwei Jahren von GWD Minden II (3. Liga) an den Rhein gekommen war, von einem Verbleib zu überzeugen: „Wir haben viele Gespräche geführt und mit der Unterstützung von Sponsoren ein Modell aufgezeigt, mit dem wir ihn weiter an uns binden können. Und Tim hat auch deutlich gemacht, dass er gerne in Dormagen geblieben wäre, weil es ihm hier sehr gut gefällt.“ Letztlich habe er das Angebot, seine Karriere in der Eliteklasse fortsetzen zu können, aber nicht ablehnen können. Barthel: „Es ist schade, dass er jetzt schon mit Beginn der neuen Saison in die 1. Bundesliga wechseln will. Wir haben aber Verständnis für seine Entscheidung und wünschen ihm an neuer Wirkungsstätte viel Erfolg. Er hat uns jedoch fest versprochen, in den noch ausstehenden neun Spielen mit seinem bekannten Engagement alles zu versuchen, um mit dem TSV Bayer Dormagen den Klassenerhalt zu schaffen.“