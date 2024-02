Jugend-Handball Der eine Punkt ist für TSV-Nachwuchs am Ende ganz okay

„Wir haben uns in den ersten 20 Minuten sehr stark präsentiert, haben es aber in der Folge leider verpasst, uns abzusetzen und mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen“, sagte Berger leicht verärgert. Denn die Gäste kamen mit einer sehr robusten Defensive immer besser in die Partie und konnten noch vor dem Wechsel ausgleichen. „Frisch Auf! war sehr zweikampfstark, sodass unser Matchplan auf gewissen Positionen nicht aufging, da wir die entsprechenden Zweikämpfe nicht gewinnen konnten“, so Berger, der dann in der zweiten Spielhälfte mit ansehen musste, wie sein Team nach 41 Minuten beim 21:25 erstmalig mit vier Toren ins Hintertreffen geriet. „In der Phase mussten wir auf ein kleines Wunder hoffen, weil wir auch in der Abwehr keinen Zugriff fanden. Zum Glück hat uns Linus Borreck mit drei Paraden wieder ins Spiel gebracht und beim 31:30 konnten wir sogar noch einmal in Führung gehen. Doch unter dem Strich ist die Punkteteilung ein leistungsgerechtes Ergebnis“, befanden Berger und Gästetrainer Gerd Römer unisono.