Handball : Jugendhandball: Dormagen spielt heute in Melsungen

Dormagen Die Deutsche A-Jugendmeisterschaft der Handballer ist in jedem Jahr eine Art Wundertüte. Es treffen Teams aufeinander, die noch nie gegeneinander gespielt haben. Bei der Viertelfinal-Partie zwischen der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen und dem TSV Bayer Dormagen, deren Hinspiel am Sonntag um 14 Uhr in der Stadtsporthalle Melsungen angepfiffen wird, ist das nicht der Fall.

Denn in der vergangenen Saison gehörten beide Teams der Bundesliga-Staffel West an, in der sie die Plätze neun (Melsungen) und zehn belegten. Beide Vergleiche gingen an die Hessen, wobei der TSV Bayer nach dem 27:31 im Hinspiel zum Rückspiel wegen Personalmangels gar nicht anreiste. Die Voraussetzungen auf beiden Seiten haben sich seither gründlich geändert. Melsungen belegte in der Staffel Mitte Platz zwei (33:11 Punkte) hinter der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen (37:7), Dormagen ließ im Westen mit nur einer Saisonniederlage die gesamte Konkurrenz hinter sich und reist mit der Empfehlung von 18 Siegen in Folge nach Melsungen. Deshalb sind die Gäste in den Augen von JSG-Trainer Björn Brede „klarer Favorit“. Sein Kollege Jamal Naji sieht das ein wenig anders: „Melsungen hat in Jona Gruber, Ole Pregler und Julian Damm“ – sein älterer Bruder Sebastian spielte einst für den TSV Bayer – individuell starke Spieler. Und sie spielen vier verschiedene Deckungssysteme, was es extrem schwierig macht, sich auf sie vorzubereiten.“ Sein primäres Ziel ist deshalb, „uns am Sonntag eine bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche zu verschaffen. Solche Finalspiele werden sowieso meist in den letzten zehn Minuten einer Partie entschieden.“