Handball : Saison in der Regionalliga Nordrhein wird fortgesetzt

Saison in der Regionalliga Nordrhein wird fortgesetzt

Vielleicht geht es für Trainer Dirk Wolf mit dem TV Korschenbroich Anfang Februar 2021 in der Liga weiter. Foto: Michael Jäger

Rhein-Kreis Spielt die Politik mit, könnte der Spielbetrieb am 6. Februar 2021 weitergehen.

(sit) Der Vorstand des e.V. Handball Nordrhein hat bei einer 90-minütigen Videokonferenz gemeinsam mit den Vertreten der Regionalliga-Vereine, darunter der TV Korschenbroich und der Neusser HV aus dem Rhein-Kreis Neuss, seinen grundsätzlichen Willen bekundet, die Spielzeit 2020/2021 der Regionalliga Nordrhein in jedem Fall zu einem sportlichen Abschluss zu bringen. Auch wenn über den zukünftigen Modus noch nicht entschieden wurde, besteht Einigkeit in folgenden Punkten:

1. Sollte der Handballsport durch die politisch Verantwortlichen in NRW im Januar wieder zugelassen werden, strebt der Handball Nordrhein e.V. einen Wiederbeginn der Saison am 6. Februar 2021 an.