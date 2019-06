Handball : Derby Dormagen gegen Vikings im DHB-Pokal

Dormagen Derby steigt am 17. August. Der Spielort ist noch offen.

(sit) Die Frage, welchen Gegner Anna Limbach bei der im Rahmen der Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf vorgenommenen Auslosung im DHB-Pokal den Handballern des TSV Bayer Dormagen beschert hätte, muss auf ewig unbeantwortet bleiben. Denn die Säbelfechterin vom Höhenberg war für die Nord-Gruppe zuständig. Für die Lose der 32 „Süd-Teams“ war Florettfechter Peter Joppich zuständig. Und der Ex-Weltmeister sorgte für ein Nachbarschaftsduell: Am Samstag, den 17. August treffen die Zweitliga-Handballer aus Dormagen auf die nach dem Abstieg in der 3. Liga West spielenden Rhein Vikings. Ein Match, das es auch am letzten Spieltag der gerade abgelaufenen Saison gegeben hatte. Wo das Derby stattfinden wird, ist allerdings noch offen. Denn die zweite Paarung des Pokalturniers heißt FA Göppingen gegen TuS 04 Dansenberg. Der Drittligist aus Kaiserslautern hat als klassentiefste Mannschaft das erste Austragungsrecht und dürfte sich die Chance auf ein Heimspiel gegen Altmeister Göppingen wohl kaum entgehen lassen. Das Finale findet am 18. August statt. Der Sieger steht im Achtelfinale.