Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich hat den Aufstieg in der eigenen Hand

Um dem Ziel erneut ein Stückchen näherzukommen, muss der TVK am Samstag (17 Uhr) bei der Zweitvertretung von TuSEM Essen bestehen. Sicherlich keine leichte Aufgabe, zumal man nie genau wissen kann, mit welchem Kader die Hausherren auflaufen. Es könnten auch Spieler aus der Zweiten Liga oder der A-Jugend-Bundesliga mit von der Partie sein. Darauf können sich die Gäste auf alle Fälle einstellen, denn während die Essener Jugendlichen parallel spielen, hat die Erstvertretung bereits am Freitagabend gespielt. „Mit diesen Konstellationen müssen wir gegen Zweite Mannschaften leben“, sagt der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf: „Wir kennen aber auch die Spieler, die auflaufen könnten, wichtig ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen.“ Nach einer kurzen Pause war es direkt den Mittwoch nach Ostern mit dem Training losgegangen. Hinzu kam am vergangenen Samstag noch ein Testspiel beim KTSV Eupen, um wieder in den Rhythmus zu finden. Allerdings wurde der TVK in Belgien nicht so richtig gefordert und gewann deutlich mit 48:27. „Es war einfach wieder gut zu spielen, um auch ein Gefühl für den Wettkampf zu bekommen“, sagt Wolf.