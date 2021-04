Handball : TSV beweist Stehvermögen

Dormagen Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen schlagen den EHV Aue nach einer beeindruckenden Energieleistung in heimischer Halle mit 28:26.

Und trotzdem hatte der schwer erkämpfte 28:26-Erfolg (Halbzeit 15:14) über den EHV Aue drei „Helden“: Allen voran Benni Richter, der nicht nur alle seine Siebenmeter nutzte (3/3), sondern in der zweiten Hälfte als Rechtshänder im rechten Rückraum auf der Position von André Meuser, der sich, eh schon angeschlagen ins Spiel gegangen, bei einer Wurfaktion das Sprunggelenk verrenkte. In eine Phase, als es für die Gastgeber gar nicht lief, war er zur Stelle und schloss die Partie mit sieben Treffern ab. Sein bestes Spiel im Tor des TSV zeigte der junge Christian Simonsen. Kurz vor der Halbzeitpause für Sven Bartmann eingewechselt, stach er seine Kollegen auf der anderen Seite klar aus. Ohne nachhaltigen Effekt verschliss Aues Trainer Runar Sigtryggsson auf der Linie in Sveinbjörn Petursson, Erik Töpfer und Anadin Suljakovic gleich drei Schlussleute. Zusammengehalten wurde das blutjunge Team der Hausherren, in dem die A-Jugendlichen Aron Seesing (18) und Christian Wilhelm (19) an der Seite von Kapitän Patrick Hüter über weite Strecken den Abwehrmittelblock bildeten, von Ian Hüter. Der Mittelmann war vorne wie hinten fast über 60 Minuten hinweg so ziemlich an allen entscheidenden Aktionen beteiligt.