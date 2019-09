Handball : TSV-Handballer bleiben nach Auftaktsieg selbstkritisch

Rhein-Kreis Oberligist Bayer Dormagen II schlägt Fortuna Köln mit 34:29.

Trainer Frederic Rudolffs Worte nach dem 34:29-Sieg (18:16) über Fortuna Köln waren ein eindeutiger Fingerzeig: „34 eigene Tore in fremder Halle sind erfreulich. 29 Gegentore sind für die Ansprüche, die ich an unsere Defensive habe, allerdings zu viele. Daran werden wir arbeiten.“ Zuvor hatte das Trainerduo Rudolff/Lück eine Mannschaft erlebt, die in Hälfte eins Probleme mit „den Halblinken“ der Hausherren und dem Zusammenspiel der Fortuna hatte. Dafür konnten sich die beiden Trainer mit dem engagierten Angriff ihrer Mannschaft trösten, die mit einer 18:16-Führung in die Pause ging.