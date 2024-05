Das Comeback eines Klassikers Endlich wieder Handball an Pfingsten in Neuss

Am Freitag ist es tatsächlich so weit. Fünf Jahre nach dem durch die Corona-Pandemie und deren Folgen sowie von fehlenden Hallenkapazitäten (2023) erzwungenen Aus ist der Quirinus-Cup, in seiner Blütezeit mit 3000 Aktiven in 220 Teams aus 17 Nationen eines der größten Turniere für den handballerischen Nachwuchs in Europa, wieder da. Zwar nur als „Light-Version“, die 38. Auflage mit weniger als 50 Mannschaften in nur drei Altersklassen nennt sich folgerichtig „Quirinus-Kids-Cup“, doch das findet Wolfgang Spangenberger, der mit Fug und Recht als Urgestein des 1983 zum ersten Mal ausgetragenen Turniers bezeichnet werden darf, vollkommen in Ordnung. „Wir wollen unsere Ehrenamtler nicht überfordern.“