Handball 38. Quirinus-Cup als Light-Version beim Restart

Der „Quirinus-Kids-Cup“ bietet in den Altersklassen weibliche D-Jugend (Jahrgang 2011 und jünger), männliche D-Jugend (Jahrgang 2011 und jünger/hier können auch Mädchen mitspielen), gemischte E-Jugend (Jahrgang 2013 und jünger) und gemischte F-Jugend (Jahrgang 2015 und jünger) bis zu 152 Partien an. Die Vor- und Endrunde steigt wieder im Schulzentrum an der Weberstraße mit der Elmar-Frings-Sporthalle, dazu betreut der NHV mit Unterstützung des Co-Veranstalters TSV Norf die Hallen an der Eichenallee (Gymnasium Norf), Aurinstraße (Gesamtschule an der Erft in Reuschenberg) und im Hammfeld (am Kreis-Berufsbildungszentrum).