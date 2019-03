Handball : Der härteste Abstiegskampf aller Zeiten

Mit harten Bandagen: So wie es hier Heider Thomas zu spüren bekommt, wird es im Zweitliga-Abstiegskampf in jedem Spiel bis zum 8. Juni zugehen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Rhein-Kreis Zwölf Spieltage vor Saisonende ist in der 2. Handball-Bundesliga nur eines sicher: der Abstieg der Rhein Vikings. Oben schwächeln plötzlich die Spitzenteams und am anderen Ende der Tabelle tobt der heftigste Abstiegskampf, den es jemals gegeben hat – zehn Teams sind akut gefährdet.

Von Volker Koch

Sicher, irgendwie war zu erwarten, dass es in der Saison 2018/19 ein Hauen und Stechen geben würde in der Zweiten Handball-Bundesliga. Mindestens fünf Teams liebäugelten vor Saisonbeginn mit dem Vorhaben, diese Klasse in Richtung „stärkste Liga der Welt“ zu verlassen. Und genau so viele müssen nach dem letzten Spieltag am 8. Juni den Weg in die Drittklassigkeit antreten – weil die Liga auf 18 Klubs verschlankt wird, steigen alle Teams unterhalb von Tabellenplatz 15 ab.

Doch dass der Kampf, oben wie unten, so hart würde, hat keiner geahnt. Zwölf Spieltage vor Saisonende steht nur eines fest: Der Abstieg der Rhein Vikings, die sportlich mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden längst den Anschluss verpasst und nach ihrem Antrag auf Insolvenz erst gar keinen auf eine neue Zweitliga-Lizenz gestellt haben. Vor ihnen tobt der härteste Abstiegskampf aller Zeiten: Zehn Teams machen die vier weiteren Absteiger unter sich aus, sie liegen gerade mal sechs Punkte auseinander.

Info Das Restprogramm des TSV Bayer Dormagen TuSEM Essen (A); VfL Lübeck-Schwartau (H); Eintracht Hagen (A); HSV Hamburg (H); HBW Balingen (A); TuS Ferndorf (H); ASV Hamm (A); HC Elbflorenz (H); Dessau-Rosslauer HV (A); DJK Rimpar (H); HSG Nordhorn (A); Rhein Vikings (H)

Und an der Spitze ist aus einem scheinbar sicher auf Erstliga-Kurs steuernden Duo plötzlich ein Vierkampf um den Aufstieg geworden – selbst der wahrlich keine überzeugende Saison spielende ASV Hamm-Westfalen hat angesichts von nur vier Zählern Rückstand auf Rang zwei plötzlich wieder eine Chance. Die Prognose scheint nicht allzu gewagt: Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten (42:10 Punkte) wird es trotz der sonntägigen 25:26-Niederlage bei den Wölfen in Rimpar schaffen, um die Rolle als gleichfalls aufstiegsberechtigter Kronprinz werden sich der HSC Coburg (39:13), die HSG Nordhorn-Lingen (38:14) und der ASV Hamm (35:17) bis zuletzt einen erbitterten Kampf liefern.

Doch das ist nichts verglichen mit dem Ringen um Platz 15, der als letzter den Verbleib in Liga zwei garantiert. Im Moment hat ihn der TSV Bayer Dormagen inne, doch das Polster ist dünn. Weil Wilhelmshavener HV (29:27 über Coburg), HC Elbflorenz (25:24 über TuS Ferndorf), VfL Eintracht Hagen (22:20 in Hüttenberg) und der TV Großwallstadt (28:24 bei den Rhein Vikings) allesamt siegten, beträgt der Abstand zum vorletzten Tabellenplatz gerade mal zwei Zähler. Die können am kommenden Wochenende, wenn die Dormagener bei TuSEM Essen gastieren (Freitag, 19.30 Uhr, Sportzentrum Am Hallo) schon verspielt sein. Freilich: Nach oben, wo die mit ganz anderen Zielen in die Saison gestarteten TV Hüttenberg und TV Emsdetten mit jeweils 24:28 Punkten die Abstiegszone anführen, beträgt der Abstand auch nur vier Zähler.

Nur mal zum Vergleich: In der vergangenen Saison reichten dem Wilhelmshavener HV 28 Punkte zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ein Jahr zuvor benötigte TuSEM Essen dafür immerhin 32 Zähler und blieb auch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der SG Leutershausen zweitklassig. In der Saison 2015/16 waren es 30 Punkte, die den TuS Ferndorf vor dem Abstieg bewahrten, im Falle des TSV Bayer Dormagen waren es 2014/15 27. Und dem Tv Hüttenberg und der SG Leutershausen reichten in den beiden Spielzeiten zuvor 26 beziehungsweise 24 Punkte.

Die werden am 8. Juni zu wenig sein. Selbst die ominösen 30 Punkte, die vor Saisonbeginn von vielen Experten als magische Grenze angesehen worden waren, dürften nicht unbedingt reichen. Freilich: Die zehn akut gefährdeten Teams werden sich in vielen direkten Vergleichen auch noch Punkte untereinander abnehmen. Der TSV Bayer Dormagen muss noch beim VfL Eintracht Hagen und beim Dessau-Rosslauer HV antreten und empfängt den HSV Hamburg, den HC Elbflorenz und (am letzten Spieltag) die Rhein Vikings im eigenen Sportcenter. Entscheidet der Aufsteiger jene fünf direkten Duelle für sich, hätte er genau jene ominösen 30 Punkte auf seinem Konto.