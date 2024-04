Handball-Regionalliga TV Korschenbroich fehlen nur noch zwei Siege zum Aufstieg

Zwar gingen die Hausherren sehr fokussiert und konzentriert an die Aufgabe heran, dennoch hatten sie in den ersten fünf Minuten leichtere Anlaufschwierigkeiten, was sich auch am Zwischenstand von 3:4 ablesen lässt. Doch so allmählich griffen die Rädchen ineinander und der Express nahm langsam Fahrt auf. So waren es Steffen Brinkhues und Maximilian Eugler, die im Mittelblock über 60 Minuten kaum zu überwinden waren und ihre Mitspieler glänzend lenkten. Kam dann doch einmal ein Ball durch, war er zumeist sichere Beute des einmal mehr stark auftretenden Felix Krüger im Tor. „Was Steffen, Max und Felix heute geleistet haben, war wirklich aller Ehren wert“, lobt Wolf seine Defensivkünstler.