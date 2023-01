WM-Tagebuch Gegen Bahrain hat das Team USA eine echte Siegchance

Unser letztes Gruppenspiel gegen Ägypten ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Niederlage ist mit 16:35 definitiv zu hoch und genügt nicht unseren Ansprüchen. Ich sag‘ mal, alles unter zehn Toren wäre okay gewesen, aber dafür sind uns nach ganz ordentlichem Beginn im Angriff einfach zu viele technische Fehler unterlaufen. Dabei spielen wir keine schlechte Abwehr, die Tore fallen oft über die erste und zweite Welle. Uns fehlt halt die Breite im Kader. Wenn wir wechseln müssen, entsteht da ein Knick. Ian und ich haben nicht so viel gespielt, denn im ersten Spiel der Hauptrunde geht es am Donnerstag gegen Bahrain – wie Belgien am Montag – ein Gegner, den wir schlagen wollen und können. Ein Highlight ist am Samstag auch die Partie gegen Dänemark vor 12.000 Fans. Klar, da haben wir natürlich keine Chance, aber das wird eine sehr schöne Erfahrung, mal gegen diese Topmannschaft antreten zu dürfen. Dänemark holte 2016 Gold bei Olympia, wurde 2019 und 2021 Weltmeister – da steht kein Spieler im Kader, der nicht mindestens einen Titel geholt hat. Akteure wie Mikkel Hansen sind die Messis und Ronaldos des Handballs. Diese Momente zu genießen, fällt allerdings schwer, wenn du alle zwei Tage ein Spiel zu bestreiten hast. Das Erlebte zu reflektieren, ist wahrscheinlich erst hinterher möglich. Der spielfreie Mittwoch sah so aus: Wir sind mit dem Bus von Jönköping ins knapp 300 Kilometer entfernte Malmö gefahren. Dort stand nach dem Mittagessen und einer kurzen Ruhephase schon wieder Training auf dem Programm. Wie gesagt: Die Belastung ist extrem hoch. -sit