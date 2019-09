Handball : Bayer-Nachwuchs spielt schwach, bleibt aber vorn

Matthis Blum. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach drei Spieltagen ungeschlagen, steuern die Nachwuchs-Handballer des TSV Bayer Dormagen in der A-Jugend-Bundesliga West auf Kurs Richtung Meisterrunde. Trotzdem war Trainer Jamal Naji nach dem 25:25 (Halbzeit 12:12) bei der HSG Wetzlar alles andere als zufrieden: „Wir waren die klar dominante Mannschaft, haben aber klarste Chancen in einem Spiel auf schwachem Niveau liegen gelassen.“ Auf seinem Statistikbogen hatte er am Ende 25 Fehlwürfe und 13 technische Fehler stehen.

Trotzdem hätten die Gäste die Partie für sich entscheiden können. Denn nach der Einwechslung von Torhüter Jonas Bang, der in der zweiten Halbzeit zehn Bälle hielt „und uns damit den Punkt rettete“ (Naji), übernahmen die Dormagener das Kommando. Mitte des zweiten Durchgangs lag der Bayer-Nachwuchs mit 20:17 in Front, ließ durch schwache Abschlüsse die Wetzlarer aber immer wieder heran kommen.