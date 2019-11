Handball : Bayer-Nachwuchs siegt mit Mühe in Saarlouis

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen hat auch das vorletzte Auswärtsspiel der Vorrunde in der Handball-Bundesliga der A-Jugend für sich entschieden und nun die Chance, durch einen Sieg beim TV Hüttenberg am Sonntag (16 Uhr) ungeschlagen in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken