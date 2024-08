Nachwuchsarbeit im Handball Bestätigung für Talentschmiede Dormagen

Als der TSV Bayer Dormagen im Herbst vorigen Jahres durch den Ausfall eines Sponsors in eine existenzbedrohende finanzielle Schieflage geriet, trug auch eine Solidaritätswelle aus der ganzen Republik zur Rettung bei. Die große Anteilnahme hatte auch damit zu tun, dass sich der Handballstandort Dormagen mit seiner exzellenten Nachwuchsarbeit einen guten Namen gemacht hat, regelmäßig Spieler aus der TSV-Talentschmiede zu Stützen bei anderen Bundesligisten und in den deutschen Nationalmannschaften werden. Ein segensreiches Wirken also, das sich nun erstmals schwarz auf weiß ablesen lässt und für das es sogar eine finanzielle Belohnung gibt. Denn die Handball-Bundesliga GmbH hat rückwirkend für die Saison 2023/2024 erstmals einen Ausbildungsbonus an die Klubs der 1. und 2. Bundesliga ausgeschüttet, wobei der TSV im zugrundeliegenden Ranking exzellent dasteht.