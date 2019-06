Handball : Bernd Mettler trainiert den Neusser HV

Neuss Der neue Coach ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Handball aktiv.

(ml) Die Oberliga-Handballerinnen des Neusser HV rüsten sich für die anstehende Saison. Mit dem neuen Trainer Bernd Mettler hofft der NHV, an alte Erfolge anzuknüpfen. Mettler bringt die dafür nötige Klasse mit: Nach Stellen als Lehrwart sowie Jugendwart des Handballkreises Wuppertal und zuletzt als Trainer des HSV Rheydt will der B-Lizenztrainer nun mit den Neusserinnen angreifen. Dabei kommt es ihm auf eine Reihe von Werten an: „Wertschätzung und Respekt sowie Gerechtigkeit sind mir wichtig. Spaß ist beim Handball wie im Leben sehr wichtig.“ Mettler, seit mehr als 20 Jahren im Handball aktiv, hat klare Vorgaben für die Saisonvorbereitung: „Der Aufbau einer neuen Mannschaft, die mit Spaß, Ehrgeiz und sportlich realistischen Zielen in die Spielzeit gehen soll.“