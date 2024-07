3. Liga Handball Beim TVK mit Rihanna zum Klassenverbleib

Gut möglich, dass zur Einstimmung auf die Partien ein ganz bestimmtes Lied Richtung Tribüne schallt. Der von US-Rapper T.I. mit Rihanna eingespielte Song „Live Your Life“ steht auf der Playlist des 26-Jährigen nämlich ganz oben. Der 1,80 Meter große Flügelflitzer mag es eben gerne heiß, war im Februar mit dem Rennrad auf Mallorca unterwegs und verbrachte mit seiner Schwester ein Wochenende in Nizza an der Cote d‘Azur. „Ich mache halt für mein Leben gerne Sport. Und als Ausgleich zum Handball fahre ich mit meinem Gravelbike. Ich bin generell viel an der frischen Luft, gehe aber auch gerne in die Sauna.“ Einen Teil der zweiwöchigen Pause in der Vorbereitung verbringt er an der holländischen Küste, „um dann fit und erholt in die finale Vorbereitungsphase zu gehen“, sagt er. Wie das für ihn und der TVK in der anstehenden Saison laufen soll, darüber hat er klare Vorstellungen: „Für uns als Mannschaft ist eindeutig der Klassenerhalt das Ziel. Diesem Ziel ordne ich mich unter und will alles dafür geben, mein Potenzial voll auszuschöpfen und dem Team zu helfen, wenn ich gebraucht werde. Mir ist natürlich bewusst, dass der Schritt aus der Oberliga in die 3. Liga enorm ist. Es bedarf viel harter Arbeit, um wettbewerbsfähig zu sein.“