Handball : Bayer-Nachwuchs bleibt Spitzenreiter der Meisterrunde

Dormagen Nimmt man die ersten beiden Spieltage der Meisterrunde als Maßstab, dürften die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen ein ernsthafter Kandidat auf das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft sein.

Denn in der mit Top-Teams gespickten Gruppe 2 sind die Dormagener nach ihrem 35:29-Sieg (Halbzeit 18:17) über den Nachwuchs des HSV Hamburg allein noch ungeschlagen, nachdem sich die Rhein Neckar Löwen mit 28:29 beim SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt mit 35:37 beim SC DHfK Leipzig geschlagen geben mussten. Die Leipziger hatten am ersten Spieltag mit 29:34 in Hamburg verloren.