Jugendhandball : TSV verliert Spiel in der Schlusssekunde

Dormagen Die Rhein-Neckar Löwen führen in den 60 Minuten nur einmal – und gewinnen mit 29:28.

Dabei spielten die Gastgeber vor allem in der ersten Hälfte wie aus einem Guss. „Wir haben sensationell verteidigt“, sagte Trainer Jamal Naji, „genauso stelle ich mir das vor.“ Dass der TSV, gestützt auf einen fantastischen Yorick Wolters im Kasten, mit bis zu sechs Toren vorne lag (13:7/21.), ging darum völlig in Ordnung. Im Verlauf des zweiten Abschnitts schlichen sich jedoch zunehmend Fehler ins Spiel des TSV. Naji störte, dass die Löwen wegen „nicht konsequenter oder zu früher Abschlüsse“ im Angriff wieder Morgenluft witterten und auf 20:21 (43.) verkürzen konnten. Der wieder starke Carlos Marquis, gemeinsam mit Marcus Neven der beste Dormagener, sorgte dafür, dass die Gastgeber beim 24:21 (46.) wieder in der Spur schienen, ehe das Match vollkommen aus dem Ruder lief: Beim 28:28 blieben dem TSV nach einer Auszeit 32 Sekunden für einen letzten Angriff. Doch unter dem Druck des von den Schiedsrichtern angezeigten Zeitspiels verfehlte der Ball sein Ziel, so dass Stefan Neagu mit der Schlusssekunde zum mehr als glücklichen Sieg der Gäste zu treffen vermochte.