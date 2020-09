Handball : TSV startet mit Heimspiel in die Jugend-Bundesliga

Das Team des TSV Bayer Dormagen: (h.v.l.) Brandt, Köster, Steinhaus, Leitz, Seesing, Werschkul, Röhrig. (M.v.l.) Pütz, Schultze, Wilhelm, Wolfram, Rehfus, Blum, S. Ludorf. (v.v.l.) Wlock, Schmitz, Wollert, B. Ludorf, Bang, Lincks, Hinrichs. Foto: TSV

Dormagen Im ersten Spiel geht es für den von David Röhrig trainierten Dormagener Handball-Nachwuchs am Sonntag gegen Saarlouis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Zur Orientierung: Die Jugend-Bundesliga spielt in der Saison 2020/2021 mit insgesamt 40 Mannschaften – eingeordnet in vier Staffeln. Der TSV Bayer Dormagen, am Sonntag (16 Uhr) zum Start im TSV Bayer Sportcenter Gastgeber des Aufsteigers HG Saarlouis, trifft außerdem auf die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, VfL Gummersbach, JSG Melsungen/Körle/Guxhagen, TV Hüttenberg und den VfL Eintracht Hagen sowie auf die drei weiteren Qualifikanten Bergischer HC, HSG Hanau und TSG Münster. In der Gruppe spielt zunächst jeder gegen jeden; da es keine Rückspiele gibt, stehen für jede Mannschaft nur neun Partien auf dem Programm. Der TSV darf gegen Saarlouis, Bergischer HC (11. Oktober), TSG Münster (24. Oktober), HSG Wetzlar (7. November) und Melsungen (14. November) zu Hause antreten.

Mit der Begegnung in Hüttenberg endete am 22. November die Punktspielrunde, ziehen die vier besten Teams jeder Staffel in die Meisterrunde ein. In zwei Gruppen zu je acht Mannschaften qualifizieren sich dann die vier Erstplatzierten für das Viertelfinale, das genau wie die weiteren K.o.-Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen wird.