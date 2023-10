2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen befindet sich in finanziellen Nöten

Nach dem überraschenden Auswärtssieg am Sonntag in Dessau war die Stimmung bei den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen glänzend. Doch am Mittwoch gab es einen heftigen Dämpfer. Wie die für den Profi-Handball zuständige TSV Bayer Dormagen Handball GmbH vor dem nächsten Heimspiel am Samstag gegen die SG BBM Bietigheim mitteilt, ist sie in eine finanzielle Schieflage geraten. Allerdings soll der Spielbetrieb und damit auch Beendigung der laufenden Saison nicht in Gefahr sein. Als Grund für die Probleme wird der überraschende Ausfall eines Großsponsors genannt, dessen Leistungen und finanzielle Zuwendungen kurzfristig nicht zu ersetzen seien.