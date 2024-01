Handball-Regionalliga Die TSV-Bubis haben es schon wieder getan

Gleich von der ersten Sekunde an kristallisierte sich heraus, dass es ein enges Spiel werden würde. Die junge Dormagener Mannschaft bereitete dem TVK insbesondere durch ihre Schnelligkeit Probleme. Die Gastgeber bauten immer wieder mal kleinere Fehler in ihr Angriffsspiel ein, was per Tempogegenstoß dann auch prompt bestraft wurde. Aber es war noch nicht einmal so sehr die Offensive, die dem Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf Sorgenfalten auf die Stirn trieb. Es war die Deckung, mit der er überhaupt nicht zufrieden war. „19 Gegentore in 30 Minuten sind einfach zu viel. Es fehlte die nötige Härte. Teilweise haben wir die Gegenspieler nur begleitet, statt zuzumachen.“ Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht sehr viel an der Situation. Erst Mitte der zweiten Halbzeit gelang es den Gästen, sich auf 30:27 abzusetzen. Wolf reagierte und wechselte zehn Minuten vor dem Schlusspfiff Jäger für den nicht immer glücklich agierenden Mika Schoolmeesters ein. Darauf hin gelang es den Korschenbroichern zwar, auf 29:30 und 30:31 zu verkürzen, doch die Schützlinge des Dormagener Trainers Martin Berger ließen keinen Deut nach und bauten ihren Vorsprung bis in die letzte Minute wieder auf 35:32 aus. Die letzten beiden Treffer fielen dann noch für den TVK, doch die Niederlage war bereits besiegelt. „Was Dormagen heute geleistet hat, war eine tolle Werbung für deren Jugendarbeit im Verein“, lobte Wolf den Gegner. „Die Spieler haben häufig sehr gute Entscheidungen getroffen und letztlich weniger Fehler gemacht als wir. Wenn sie wie heute mit voller Kapelle antreten, sind sie ein ernsthafter Konkurrent im Kampf um den Aufstieg. Es wird noch sehr spannend werden, denn in diesem Jahr hat keine Mannschaft die absolute Dominanz.“