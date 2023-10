2. Handball-Bundesliga Dormagen besteht Nerventest gegen Aue

Richtig Dampf ließ er dann ab, als EHV-Keeper Sveinbjörn Petersson in der Anfangsphase der zweiten Hälfte nach einem überhasteten Fehlversuch von Dormagens Finn Schroven versuchte, das Spiel mit einem langen und hohen Pass in die Spitze schnell zu machen, der Ball aber im Aus landete. „Das ist ja wirklich Not gegen Elend“, schimpfte Jurke und spielte darauf an, dass die 800 Zuschauer von beiden Seiten kein hochklassiges Handballspiel zu sehen bekamen. Doch das ist nun mal nichts Ungewöhnliches für den Abstiegskampf, und in diese Kategorie war die Partie einzuordnen, selbst wenn es erst der fünfte Spieltag war. Schließlich hatte Dormagen schon vor der Saison mit seiner noch mal verjüngten Mannschaft ebenso wie Aue den Klassenverbleib als einziges Ziel ausgerufen, was der bisherige Saisonverlauf untermauert. Der EHV war mit null Punkten angereist. „Dieses Spiel musst du gewinnen, wenn du in der Liga bleiben willst. Wir sind unendlich enttäuscht“, meinte Elias Gansau von den Gästen nach der Partie. Klar, auch die Dormagener machten nicht ihr bestes Spiel, doch sie nahmen die Partie gemäß ihrer Bedeutung an. „Dormagen hat es uns vorgemacht. Das war kein Spiel, das man über Technik und besondere Finesse gewinnt, sondern über Einstellung, Leidenschaft und Kampf“, erklärte EHV-Coach Stephan Just hinterher.