Handball : Auch Spiel gegen Ferndorf fällt aus

Gab seinem Team frei: TSV-Trainer Dusko Bilanovic. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Wie schon in Hamburg stoppt Covid-19 die Handballer des TSV Bayer Dormagen.

Der coronabedingte Spielausfall am Mittwoch hatte die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen noch kalt erwischt, saßen die Spieler von Trainer Dusko Bilanovic doch am Dienstag quasi schon im Bus, der sie zum Auswärtsmatch nach Hamburg bringen sollte. Die Absage des Heimspiels am Sonntag gegen den TuS Ferndorf vermochte Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel indes nicht mehr wirklich zu überraschen, hatte sich die Angelegenheit nach dem positiven Coronatest eines Spielers der Siegerländer in der vergangenen Woche ohnehin zu einer Hängepartie entwickelt.

„Ich habe seither fast täglich mit Ferndorf telefoniert“, sagt Barthel und benennt das eigentliche Problem: „Jede Behörde entscheidet halt anders.“ So darf etwa der HSV Hamburg am Sonntag wohl beim TV Großwallstadt antreten. Anfang der Woche waren zwei seiner Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hatte sich darauf die gesamte Mannschaft in vorsorgliche Quarantäne begeben. Schnelltests am Mittwoch und Donnerstag fielen bei allen Spielern negativ aus. Vor dem Training am Donnerstag wurde jeder Spieler erneut gecheckt und durfte erst bei einem negativen Ergebnis in die Trainingshalle. Die nächste PCR-Testung war für Freitag angesetzt.