Handball : Bayers A-Jugend verspielt sieben Tore Vorsprung

Dormagen Offensichtlich haben die ersten beiden Saisonniederlagen (33:35 in Flensburg, 28:29 gegen die Rhein Neckar Löwen) die Nachwuchs-Handballer des TSV Bayer aus der Bahn geworfen: Mit dem 35:35 bei der JSG Melsungen blieben die Dormagener zum dritten Mal in Folge in der Meisterunde der A-Jugend-Bundesliga sieglos.

Nun ist ein Punktgewinn beim Tabellenzweiten, der zu den Favoriten aufs Erreichen des DM-Viertelfinales zählt, eigentlich nicht schlecht. „Hätte mir jemand den einen Punkt vor dem Spiel angeboten, ich hätte ihn genommen,“ gab Trainer Jamal Naji zu. Nur um anzufügen: „Jetzt bin ich aber doch ziemlich frustriert.“ Denn seine Schützlinge brachten das Kunststück fertig, eine Partie, in der sie 50 Minuten dominiert hatten, noch aus der Hand zu geben. Nach der schnellen 3:0-Führung der Gäste kam Melsungen nur ein Mal zum Gleichstand – beim 6:6 nach acht Minuten. In die Halbzeitpause nahmen die Dormagener einen 21:17-Vorsprung und bauten den im zweiten Durchgang kontinuierlich aus – bis zum 35:28 neun Minuten und 37 Sekunden vor Schluss.