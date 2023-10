Jugendhandball A-Jugend des TSV Bayer schlägt Hamm am Ende souverän

Den Grundstein für diesen Erfolg legten die Gastgeber wie zuletzt schon in Minden in der ersten Hälfte. „Das war eine sehr starke erste Halbzeit von uns. Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, haben eine sehr gute Abwehr gestellt und kamen im Angriff über unser Tempospiel gefühlt mit jedem Wurf zum Erfolg“, stellte der Coach fest. Nach dem Wechsel kämpfte sich der Gast jedoch zurück in die Partie und kam zwischenzeitlich bis auf vier Tore heran. Berger: „Wir konnten trotzdem noch souverän gewinnen, auch weil Jan Stolzenberg und Luke Kaysen im Angriff einen richtig guten Job gemacht haben. Dennoch war die zweite Halbzeit nicht das, was wir von uns erwarten.“ Am Dienstag geht es für den TSV zum VfL Eintracht Hagen, der am Freitag aus dem Spiel beim TuSEM Essen ein 33:33 mitbrachte. Anwurf in der Halle Mittelstadt ist um 15 Uhr.